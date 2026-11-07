Kontrollbehörde

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur (dpa-news/Wolf von Dewitz)

Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Koalitionskreise. Die CDU hat das Vorschlagsrecht bei der Ernennung, gewählt wird der Netzagenturchef vom Beirat der Bundesbehörde, die wiederum aus Parlamentsmitgliedern besteht. Offiziell benannt wird der Vorsitz durch die Bundesregierung. Die nächste Wahl ist für den 23. November geplant. Die Bundesnetzagentur reguliert und kontrolliert wichtige Infrastrukturmärkte in Deutschland. Dazu gehören vor allem die Strom- und Gasnetze, der Telekommunikationsmarkt, der Postsektor und das Schienennetz.

Müller ist seit 2022 Chef der Bundesnetzagentur, seine aktuelle Amtszeit endet im Februar 2027. Das Grünen-Mitglied war zuvor Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.