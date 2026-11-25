In der Champions-League hat Borussia Dortmund bei Arsenal London 1:1 unentschieden gespielt. (AP Photo / Kirsty Wigglesworth / Kirsty Wigglesworth)

Kapitän David Raum brachte Leipzig bereits in der sechsten Minute in Führung. Antonio Nusa erhöhte drei Minuten später. Nach dem Anschlusstreffer von Matthieu Udol in der 58. Minute sorgte Nusa in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand. Für RB, das sechs Punkte aus fünf Spielen geholt hat, geht es international am 8. Dezember beim kriselnden englischen Rekordmeister Manchester United weiter.

Dortmund sicherte sich mit dem Unentschieden beim FC Arsenal in London einen Punkt. Der englische Meister und Tabellenführer der Premier League ging in der zehnten Minute durch Viktor Gyökeres in Führung. Maximilian Beier glich in der 55. Minute für den BVB aus. Nach fünf von acht Spielen in der Ligaphase hat die Borussia zehn Punkte und bleibt damit auf Kurs Richtung K.o.-Runde.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.