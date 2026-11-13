Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (AP / dpa / Peter Morrison)

Das geht aus einer Charta hervor, die gestern auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin beschlossen wurde. Der Text wurde von Frankreich initiiert und von 39 Staaten unterzeichnet. Darin wird noch einmal betont, dass über die Ukraine nicht ohne die Ukraine und über Europas Sicherheit nicht ohne die Europäer entschieden werden dürfe.

Einige europäische Staaten wie Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina und die Schweiz unterzeichneten die Erklärung nicht. Als einziger EU-Staat gehört Bulgarien nicht zu den Unterzeichnern.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.