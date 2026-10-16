Gesundheit

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Wir sollten die private Krankenversicherung abschaffen, die gesetzliche aber auch, sagte Baas dem Magazin "Der Spiegel". Baas schlägt ein System vor, in dem - wie er meinte - das "Beste aus beiden Welten" genutzt werden könnte. Aus der gesetzlichen Krankenversicherung sei das etwa der Verzicht auf eine Risikoselektion. Auch die Möglichkeit, jederzeit die Kasse wechseln zu können, müsse übernommen werden, Gewinne aus der Krankenversicherung dürften nicht abgeschöpft werden. Zudem müsse es bestimmte Standards geben, welche Leistungen von der Kasse abgedeckt werden. Als Vorteile aus der privaten Krankenversicherung nennt Baas die Staatsferne. An die Altersrückstellungen der Privaten komme der Staat nicht ran, erklärte Baas. Dass der Staat Rücklagen nicht angreifen könne, müsste man in einem neuen System übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.