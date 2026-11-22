Reichste Unternehmerin Russlands: Tatyana Kim, Chefin von "Wildberries". (picture alliance / TASS / Sergei Fadeichev)

Dies meldeten russische Nachrichgtenagenturen unter Berufung auf das Unternehmensregister. Am Montag hatten die EU-Staaten neue Russland-Sanktionen beschlossen, die auch Kim betreffen. Die Strafmaßnahmen gegen sie wurden damit begründet, dass "Wildberries" auch das russische Militär beliefere.

In den vergangenen Monaten hatte die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder Lagerhäuser von "Wildberries" angegriffen und hohe Schäden verursacht. Das Unternehmen ist das größte Internet-Versandhaus des Landes.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.