Sergei Sokolow (r), Chefredakteur der Nowaja Gaseta (imago stock&people)

Nach Angaben der Zeitungsredaktion wurde der Journalist nach der Durchsuchung seiner Wohnung abgeführt und zum Ermittlungskomitee in Moskau gebracht. Der Kontakt zu ihm sei abgebrochen. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen war Sokolow schon 2024 wegen des Vorwurfs der Diskreditierung der Streitkräfte festgenommen worden.

Die "Nowaja Gaseta" ⁠gehört zu den bekanntesten ‌investigativen Medien Russlands. Sie verfügt nur noch über eine Ausgabe im Internet. Die russischen Behörden stufen sie als sogenannten ausländischen Agenten ein.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.