Der Chemie-Konzern BASF zieht sein Übernahmeangebot an Evonik zurück (Archivbild). (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

In einer Mitteilung des Konzerns mit Sitz in Ludwigshafen hieß es, Evonik habe zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt. Vor dem Hintergrund des Geschäftsausblicks sei man aber nicht bereit, mehr für die Transaktion zu bieten. Der Vorstand von Evonik teilte mit, man wolle eigenständig bleiben.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hatte sich vor Tagen bereits gegen eine Übernahme durch BASF ausgesprochen. Er wolle, dass der industrielle Kern des Unternehmens mit Hauptsitz in Essen in NRW bleibe.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.