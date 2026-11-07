Der chilenische Regisseur Sebastián Lelio ist tot - hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2025. (Archiv) (picture alliance / AP Photo / Joel C Ryan / Joel C Ryan)

In dem Film "Eine fantastische Frau" geht es um das Leben einer Transgender-Frau, gespielt von der Transfrau Daniela Vega. Nach dem Tod ihres Freundes gerät ihr Leben aus den Fugen. Lelio sagte 2017 im Interview mit der Deutschen Presseagentur, die Idee zu dem Film sei in Berlin geboren worden. Die Stadt sei unerwartet wichtig für ihn gewesen.

Nach Berlin gekommen war der Chilene schon 2012, für ein halbes Jahr war er Gast des Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Während dieser Zeit arbeitete er am Schnitt seines Films "Gloria", der in Chile gedreht und im folgenden Jahr im Wettbewerb der Berlinale uraufgeführt wurde. In Kreuzberg gründete Lelio das südamerikanische Restaurant namens "Gloria".

Lelios Familie gab seinen Tod nun auf Instagram bekannt. Seine Lebensgefährtin, die deutsch-chilenische Schauspielerin Amalia Kassai nannte gesundheitliche Gründe, machte aber keine Angaben zur genauen Todesursache.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.