Apec-Gipfel

Das Logo der APEC (dpa | Kim Kyung-Hoon / Pool)

Chinas Staatschef Xi werde am Donnerstag in Shenzhen mit US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin zusammenkommen, teilte das Außenministerium in Peking mit. Angaben zu konkreten Themen machte es nicht. Das Dreier-Treffen soll am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft - Apec- stattfinden. Das Weiße Haus hatte den Termin am Freitag verkündet, tags drauf bestätigte der Kreml Putins Teilnahme. Trump will vor allem über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.