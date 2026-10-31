Dies habe Ministerpräsident Li bei einem Treffen mit Bundespräsident Steinmeier in Peking erklärt, so das chinesische Außenministerium. Angesichts wachsender handelspolitischer Spannungen zwischen Europa und Peking habe Li zudem dafür geworben, den Freihandel zu wahren und offen zusammenzuarbeiten. China sei bereit, mit Deutschland in den Bereichen Automobil, Chemie, Künstliche Intelligenz, Digitalwirtschaft und Umweltindustrie enger zu kooperieren.
Der Bundespräsident beendet heute seinen Staatsbesuch in der Volksrepublik China.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.