Raumfahrt
China schickt Astronauten für ein Jahr ins All - Vorbereitung für Mondlandung

​China will heute drei Astronauten zu seiner Raumstation schicken.

    Eine Langer-Marsch-2F-Y12-Rakete mit einer Crew chinesischer Astronauten in einem Shenzhou-12-Raumschiff hebt im Jiuquan Satellite Launch Center in Jiuquan im Nordwesten Chinas ab.
    Chinesische Astronauten starten zur Raumstation (Archivfoto). (dpa/ AP / Ng Han Guan)
    Einer von ihnen soll nach Behördenangaben ein Jahr ⁠im All ⁠bleiben. Die Mission bereite das Ziel einer bemannten Mondlandung bis 2030 vor, hieß es. Demnach sollen hauptsächlich Andockverfahren erprobt werden. Zudem würden die physiologischen und psychologischen Auswirkungen des langen Aufenthalts ‌im All ‌untersucht, darunter die Strahlenbelastung, der Verlust von Knochendichte und der ​psychologische Stress. Langfristig plant China, bis 2035 gemeinsam mit Russland eine ständige Basis auf ‌dem Mond zu errichten.
    Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.