Einer von ihnen soll nach Behördenangaben ein Jahr im All bleiben. Die Mission bereite das Ziel einer bemannten Mondlandung bis 2030 vor, hieß es. Demnach sollen hauptsächlich Andockverfahren erprobt werden. Zudem würden die physiologischen und psychologischen Auswirkungen des langen Aufenthalts im All untersucht, darunter die Strahlenbelastung, der Verlust von Knochendichte und der psychologische Stress. Langfristig plant China, bis 2035 gemeinsam mit Russland eine ständige Basis auf dem Mond zu errichten.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.