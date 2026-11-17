Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping (r.) und der kanadische Premierminister Mark Carney haben weitere Zollerleichterungen vereinbart. (picture alliance / Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / Adrian Wyld)

Die kanadische Regierung teilte nach einem Treffen von Premierminister Carney mit Staatspräsident Xi im chinesischen Shenzhen mit, man verlängere bestehende Zollausnahmen für chinesischen Stahl und Aluminium um zwei Jahre und weite sie auf mehr als 32 Produktgruppen aus. Peking will demnach im Gegenzug die Zölle für Schweinefleisch, Fisch und Meeresfrüchte aus Kanada senken.

Bereits im Januar hatten Xi und Carney Zollerleichterungen für kanadische Agrarprodukte vereinbart, im Gegenzug erleichterte Kanada die Einfuhr chinesischer Elektroautos. Hintergrund der Annäherung ist der Handelskonflikt beider Länder mit den USA.

Das Treffen von Carney und Xi fand im Vorfeld des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in dieser Woche in Shenzhen statt, zu dem auch US-Präsident Trump erwartet wird.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.