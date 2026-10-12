Wegen Beziehungen zu Taiwan

Hintergrund sind die diplomatischen Beziehungen der mittel- und südamerikanischen Länder mit Taiwan. Erst kürzlich hatten sich führende Politiker beider Staaten mit Vertretern Taipehs getroffen. Die Volksrepublik China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil des eigenen Staatsterritoriums.
Die Sanktionen beinhalten ein Einreiseverbot nach Hongkong und Macau. Außerdem ist jegliche Transaktion oder Zusammenarbeit zwischen chinesischen Organisationen und Einzelpersonen mit den betroffenen Personen verboten. Das chinesische Außenministerium begründete den Schritt mit nationalen Sicherheitsbedenken.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.