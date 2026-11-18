Der APEC-Gipfel beginnt in China. (dpa | Kim Kyung-Hoon / Pool)

US-Präsident Trump wird nach seinem Besuch in der philipinischen Hauptstadt Manila heute ebenfalls in China erwartet. Am Donnerstag soll es dann am Rande des Gipfels zu einem historischen Dreiertreffen von Putin, Xi und US-Präsident Trump kommen.

Der US-Präsident will bei dem Treffen mit Xi und Putin über eine mögliche Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenals reden. Weitere zentrale Themen der Beratungen in Shenzhen werden Handelsfragen sowie die weitere Entwicklung von Künstlicher Intelligenz sein. Beobachter rechnen damit, dass zudem der Iran-Konflikt sowie der Ukraine-Krieg zur Sprache kommen könnten.

Der Gipfel der Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft - kurz APEC - wird jährlich ausgerichtet. Der APEC gehören 21 Volkswirtschaften an.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.