Die Rakete mit drei Astronauten startet vom Weltraumbahnhof Jiuquan zur Weltraumstation Tiangong. (Archivbild) (IMAGO / VCG / IMAGO)

Wie staatliche Medien berichteten, hoben die beiden chinesischen Raumfahrer gemeinsam mit ihrem pakistanischen Kollegen mit der Rakete von der Wüste Gobi aus ab.

China will auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden und investiert hohe Summen in sein Raumfahrtprogramm. Das Land war 2011 von der Internationalen Raumstation ISS ausgeschlossen worden, nachdem die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Zusammenarbeit mit Peking untersagt hatte. Seitdem versucht China, andere Nationen in sein Raumfahrtprogramm zu integrieren.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.