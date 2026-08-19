Die Aktie eröffnete an der Börse in Shanghai mehr als 600 Prozent über dem Ausgabepreis. Anschließend gab der Kurs dann einen Teil der Gewinne wieder ab, lag aber immer noch rund 500 Prozent im Plus.
Unitree ist gemessen am Umsatz der weltgrößte Anbieter sogenannter humanoider Roboter. Das Unternehmen wurde 2016 im ostchinesischen Hangzhou gegründet. Bekannt wurde Unitree unter anderem mit menschenähnlichen Robotern, die rennen, tanzen oder Kampfsportbewegungen ausführen können.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.