Die Oberste Rada in Kiew hat Chmara (r) nach einem Vorschlag des Präsidenten in das Amt gewählt. (Jane Barlow / Pool PA / dpa / Jane Barlow)

Chmara war zuvor geschäftsführend tätig, nachdem Präsident Selenskyji im Juli den bisherigen Amtsinhaber Fedorow entlassen hatte. Die Entscheidung war in der Öffentlichkeit auf Kritik gestoßen und hatte Protest ausgelöst. Fedorow gilt als Reformer und hatte immer wieder Korruption in dem Land kritisiert. In einer Videobotschaft verlangte er Neuwahlen. Der neue Verteidigungsminister Chmara leitete zuvor den Geheimdienst SBU geschäftsführend. Seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 wurde der Verteidigungsminister bereits vier Mal ausgewechselt.

In Kiew führten die Antikorruptionsbehörden eine Razzia gegen Abgeordnete und Berater von Selenskyj durch. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche. Selenskyj entließ daraufhin die Vize-Chefin des Präsidialamtes, Mudra.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.