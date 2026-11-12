Immer mehr Permafrostböden in Alaska tauen auf und verändern die Lebensbedingungen in der Tundra gravierend. (Getty Images via AFP / MARIO TAMA)

Das zeigen aktualisierte Berechnungen des Climate Action Tracker, die auf der UNO-Klimakonferenz in der Türkei vorgestellt wurden. Wird die aktuelle Klimapolitik weltweit fortgeführt, erwärmt sich dieser Berechnung zufolge der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Bei der Berechnung im Vorjahr war noch von einer Erwärmung von 2,6 Grad die Rede. In einem optimistischen Szenario, in dem alle langfristigen Ziele komplett umgesetzt würden, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, ergäbe sich bis zum Ende des Jahrhunderts noch immer eine Erwärmung von 1,9 Grad. Ursprünglich wollten die Teilnehmerstaaten des Pariser Klimaabkommens die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad beschränken.

Die Autoren des Berichts verweisen jedoch auch auf Fortschritte. So habe 2025 sauberer Strom den gesamten Anstieg des weltweiten Energiebedarfs gedeckt. Zudem bauten Indien und China erneuerbare Energien in hohem Tempo aus. Trotzdem stiegen die Emissionen weiter.

Die Weltklimakonferenz in Antalya läuft noch bis zum 20. November.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.