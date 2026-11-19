"Grand Theft Auto" steht für eine offene Spielwelt, in der fast alles möglich scheint - auch jenseits von Regeln und Gesetzen. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Nach 13 Jahren ist damit ein neuer Hauptteil der Videospielreihe "Grand Theft Auto" erschienen. Spielbar ist GTA 6 auf der PlayStation 5 und der Xbox. Der Vorgänger GTA 5 erschien 2013 und wurde weltweit mehr als 230 Millionen Mal verkauft. Schon in den ersten drei Tagen erzielte er im Einzelhandel einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar. Analysten erwarten, dass GTA 6 die bisher größte Entertainment-Veröffentlichung wird.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.