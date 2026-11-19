"Grand Theft Auto" steht für eine offene Spielwelt, in der fast alles möglich scheint - auch jenseits von Regeln und Gesetzen. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Worum geht es in GTA 6?

GTA 6 ist ein Computerspiel, in dem die Spieler zwei Kriminelle steuern können: Lucia und Jason. Die beiden sind ein Paar und geraten in die Welt von Verbrechen und Gewalt. Die Handlung spielt in einer erfundenen Gegend, die dem US-Bundesstaat Florida ähnelt. Die Spieler können die Stadt frei erkunden, Autos stehlen, Überfälle begehen und Aufgaben übernehmen.

Was macht die GTA-Reihe so erfolgreich?

GTA gehört seit 1997 zu den erfolgreichsten Computerspielreihen der Welt. Der Kulturwissenschaftler Chrsitoph Bareither von der Universität Tübingen nennt vor allem die offene Spielwelt: Die Städte seien groß, komplex und wirkten lebendig, sagte Bareither im Deutschlandfunk . Hinzu kämen dramaturgisch gut gemachte Geschichten, die die US-amerikanische Gesellschaft satirisch darstellten.

Welche Rolle spielt Gewalt in den Spielen?

Gewalt ist ein fester Bestandteil der GTA-Reihe. Bareither zufolge können Spieler in die Rolle eines Kriminellen schlüpfen und dabei gesellschaftliche Regeln überschreiten. Gewaltszenen erzeugten Nervenkitzel, etwa bei Raubüberfällen und Schießereien. Auch spektakuläre Effekte und das Gefühl, Gegner zu besiegen, könnten eine Rolle spielen. Zugleich werde Gewalt in den Spielen häufig überzeichnet und dadurch Teil des satirischen und humoristischen Erzählstils.

Spielbar ist GTA 6 auf der PlayStation 5 und der Xbox. Der Vorgänger GTA 5 erzielte in den ersten drei Tagen nach dem Verkaufsstart im Einzelhandel einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar. Analysten erwarten, dass GTA 6 die bisher größte Entertainment-Veröffentlichung wird.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.