Richard Sterban bei einem Konzert im Jahr 2000 in Nashville (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Humphrey)

Sterban war für seine tiefe Bass-Stimme bekannt. Zu Beginn seiner Karriere sang er in Gospel-Gruppen. Anfang der 1970er Jahre trat der Sänger mit Elvis Presley auf und war in dem Konzertfilm "Elvis on Tour" zu sehen.

1972 trat Sterban der Gruppe The Oak Ridge Boys bei. Zu den Hits des Quartetts zählten "This Crazy Love", "Elvira", "American Made" und "Bobbie Sue". Die Band wurde 2015 in die renommierte Country Music Hall of Fame aufgenommen. Im Dezember 2018 trat die Gruppe beim Begräbnis des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush in Texas auf.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.