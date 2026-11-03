Diplomatie

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Besuch besucht in Katar. (dpa / Peter Kneffel)

Es sei wichtig, dass sich auch Deutschland hier sehen lasse, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einem Treffen mit dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani in der Hauptstadt Doha. Andere Länder wie Großbritannien und Frankreich seien solche Schritte schon gegangen. Wer auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein wolle, brauche auch Vertrauen und Sicherheit, betonte Söder. Er schlug einen Besuch des Bundesverteidigungsministeriums und - Zitat - "vielleicht keine Truppenteile, aber technisches Personal bei weiteren Ausbildungsfragen" vor.

Söder besuchte bei seiner Reise auf die arabische Halbinsel heute auch eine Werkstatt des Rüstungsunternehmens KNDS auf einem Militärstützpunkt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.