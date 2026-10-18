Der CSU-Vorsitzende Söder und JU-Chef Winkel beim "Deutschlandtag" 2025 (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Zum Abschluss des Treffens in Bonn spricht unter anderem CSU-Chef Söder.

Gestern hatte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz in seiner Rede weitreichende Reformen als Voraussetzung für künftige Wahlerfolge seiner Partei bezeichnet. Wenn man es nicht schaffe, bis zur nächsten Bundestagswahl nachzuweisen, dass die Wirtschaft wieder nachhaltig wachse und die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest seien, werde man keine Chance haben.

Zudem betonte der Kanzler, in der Koalition mit der SPD müsse sich die Handschrift der Union wieder besser erkennen lassen. Er wolle eine erfolgreiche Koalition, sagte Merz, es gebe aber auch für ihn Grenzen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.