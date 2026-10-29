Das teilte das Präsidialamt in der Hauptstadt Chisinau mit. Nach Angaben der Behörden ereignete sich die Attacke zwischen dem 19. und dem 23. Oktober. Die Hacker hätten rund 750.000 personenbezogene Datensätze wie Namen, Versicherungsstatus und Finanzdaten abgegriffen, hieß es. Regierungschef Tofan sprach von Hinweisen auf eine Beteiligung ausländischer staatlicher Akteure. Details nannte er nicht.
Die frühere Sowjetrepublik Moldau grenzt an die von Russland angegriffene Ukraine sowie an Rumänien. Das Land will der EU beitreten.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.