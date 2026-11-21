Der ukrainische Rapper Kyivstoner (Archivbild) (imago images / Pacific Press Agency / Aleksandr Gusev)

Der Chef des Geheimdienstes PET, Kieffer-Kristensen, sagte auf einer Pressekonferenz, russische Geheimdienste hätten versucht, den Mann mithilfe einer kriminellen Bande auf dänischem Territorium töten zu lassen. Anlass sei ein Konzert des ukrainischen Sängers Kyivstoner gewesen, das Ende September in einem Vorort von Kopenhagen stattfinden sollte, schließlich aber abgesagt wurde. Als Reaktion berief die dänische Regierung Moskaus Botschafter ein und kündigte die Ausweisung von russischen Diplomaten an. Zuvor hatte der öffentlich-rechtliche TV-Sender DR von Ermittlungen gegen zwei Dänen berichtet, die mit dem Mordanschlag beauftragt gewesen sein sollen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.