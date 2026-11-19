Alle 109 Abgeordneten in Kopenhagen stimmten dafür. Das grönländische Parlament hatte das Abkommen bereits Anfang November gebilligt. Eine Zustimmung des US-Kongresses ist nicht erforderlich.
Grönland gehört als autonomes Gebiet zu Dänemark. US-Präsident Trump hatte monatelang immer wieder mit einer Annexion der Arktis-Insel gedroht und sein Vorgehen mit Sicherheitsinteressen begründet. Das Abkommen ermöglicht es den USA, zwei neue Militärstützpunkte auf Grönland zu errichten.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.