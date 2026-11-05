Die DAX-Kurve an der Börse in Frankfurt (Boris Roessler/dpa)

Am Vormittag erreichte er eine Marke von mehr als 26.500 Punkten. ⁠Als Grund sehen Experten vor allem den gestrigen Sieg der Demokraten ⁠bei den Zwischenwahlen in den USA. ​Anleger setzten auf eine teilweise Entspannung im Nahen Osten, ​was sich auf Ölpreise und Inflationssorgen auswirken würde. Aber auch die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie im September dürften die Stimmung an den Märkten verbessert haben.

Die im DAX gelisteten Konzerne machen einen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne im Ausland. Sie hängen weniger von der heimischen Konjunktur ab als viele kleine Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.