Zum Auftakt der neuen Handelswoche ist der Deutsche Aktienindex (Dax) um rund zehn Prozent abgestürzt. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex bei rund 24.800 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der Dax noch erstmals 27.000 Punkte erreicht. Als Hauptgrund für den Rückgang gilt der zunehmende Druck auf Tech-Werte, was sich auch auf die Stimmung an der deutschen Börse auswirkt. Besonders die Aktien des US-Konzerns Nvidia verzeichneten erneut Verluste. Nvidia ist auch in vielen bedeutsamen ETFs enthalten.

In dieser Woche sanken außerdem die weltweiten Ölpreise und die gehandelten Preise für Metalle wie Gold.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.