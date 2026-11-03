"GenZ regelt"

Britta Haßelmann von (Bündnis 90/Die Grünen) im Deutschen Bundestag (picture alliance / Andreas Gora / Lenny Karpe)

Sie könne nicht verstehen, was der Ausdruck "migrantisches Milieus" bedeuten solle, sagte sie. Das Signal, das von dem Begriff ausgehe, könne nur Spaltung und Zurückweisung sein. Das sei keine angemessene und vertretbare Reaktion. Ähnlich hatte sich Bundesverteidigungsminister Pistorius, SPD, geäußert. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, betonte, Dobrindt und die Union fänden Sündenböcke, um Demonstrationen zu stigmatisieren. Junge Menschen seien unabhängig von ihrer Herkunft unzufrieden mit der Politik.

Dobrindt wies die Kritik zurück. In einer Rede beim Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei sagte der CSU-Politiker in Berlin, er könne das, was er gesehen habe, nicht anders beschreiben. Es seien Chaoten. Es gebe sie von links, von rechts, aus der islamistischen Szene oder eben mit migrantischem Hintergrund. Vom Polizeigewerkschafter Roßkopf bekam er Unterstützung. Viele Kollegen hätten genau diese Tätergruppe bestätigt. Es sei unverständlich, dass manche Politiker dies beschönigen wollten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.