Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (Archivbild). (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Bisher habe es das zwar nicht gegeben, aber künftig könne das sinnvoll sein, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Man habe im Moment immer noch mehr Sterbefälle als Geburten. Allerdings sehe er in der Frage der Demografie so langsam eine Konsolidierung. Zudem teile man mit den christlichen Kirchen die Frage, wie man junge Leute an sich binden könne. Deren Aktivitäten in den Gemeinden seien weniger geworden. Unter dem Dach des Zentralrats sind mehr als 100 jüdische Gemeinden organisiert. Das ist die Mehrheit der jüdischen Gemeinden in Deutschland.

Schuster steht seit November 2014 an der Spitze des Zentralrats. Bei der Ratsversammlung am 29. November in Frankfurt kandidiert er für eine vierte Amtszeit. Bislang ist ihm nach eigenen Angaben kein Gegenkandidat bekannt

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.