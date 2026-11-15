Der Demokrat Jonathan Kreiss-Tomkins wird der jüngste Gouverneur in der Geschichte Alaskas. (Getty Images via AFP / Mark Makela)

Der 37-jährige Kreiss-Tomkins ist zugleich der jüngste Gouverneur, den Alaska je hatte. Er setzte sich gegen drei republikanische Kandidaten durch, unter ihnen die von Präsident Trump unterstützte Bernadette Wilson. Die republikanische Senatorin von Alaska, Lisa Murkowski, hatte sich dagegen überraschend für Kreiss-Tomkins ausgesprochen.

Drei Viertel der US-Bevölkerung werden künftig von demokratischen Gouverneuren regiert

Kreiss-Tomkins war zuvor rund zehn Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Alaska. Er folgt auf den Republikaner Mike Dunleavy, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte. Mit seinem Wahlsieg werden die Demokraten künftig 30 der 50 Gouverneursposten in den USA besetzen - so viele wie seit 1993 nicht mehr. Rund drei Viertel der US-Bevölkerung werden dann in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren leben.

Demokratin bei Senatswahl in Führung

Auch bei der Senatswahl in Alaska zeichnet sich ein Sieg der Demokraten ab. Ihre Kandidatin Mary Peltola kommt nach rund 96 Prozent der ausgezählten Stimmen auf 49,8 Prozent, der republikanische Amtsinhaber Dan S. Sullivan auf 46,1 Prozent.

Es ist das letzte noch offene Senatsrennen. Die Wahlen fanden bereits am 3. November statt. In Alaska dauerte die Auszählung der Stimmen besonders lange, weil es dort viele abgelegene Gebiete gibt und das Wahlsystem komplizierter ist.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.