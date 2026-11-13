Erstmals seit 1982

Der demokratische Senats-Kandidat Colom in seiner Wahlkampf-Zentrale in Jackson in Mississippi (AP Photo / Ellen Schmidt / dpa-bildfunk)

Gut eine Woche nach den landesweiten Zwischenwahlen haben sich die führenden Medienhäuser auf diesen historischen Wahlausgang festgelegt. Von offizieller Seite bestätigt ist die Entscheidung bislang nicht. Colom selbst wäre der erste afroamerikanische Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts. Zudem wäre es der erste Sieg eines Demokraten bei den Senatswahlen in Mississippi seit 1982. Weiter offen ist das Rennen im Bundesstaat Alaska. In der immer noch laufenden Auszählung liegt aktuell die Kandidatin der Demokraten, Peltola, knapp in Führung.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.