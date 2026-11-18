Bei den US-Zwischenwahlen hat die Demokratin Mary Peltola einen Senatssitz im Bundeststaat Alaska gewonnen. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Lindsey Wasson / Lindsey Wasson)

Das geht aus den jüngsten Auszählungsdaten hervor. Demnach besiegte die Demokratin Mary Peltola den republikanischen Senator Dan Sullivan. Die Demokraten bauen ihre Mehrheit damit auf 56 zu 44 Sitze aus. Insgesamt eroberte die Partei bei den Zwischenwahlen neun zusätzliche Senatsmandate - so viele wie seit 1958 nicht mehr.

Peltola hatte Alaska bereits von 2022 bis 2024 im Repräsentantenhaus vertreten. Sie war die erste indigene Vertreterin Alaskas im US-Kongress. Bei der Wahl setzte sie vor allem auf Themen wie hohe Lebenshaltungskosten und eine Politik, die sich stärker an den Interessen des Bundesstaates orientiert.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.