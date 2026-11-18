Der US-Demokrat Hakeem Jeffries soll nach dem Willen seiner Partei Sprecher im Repräsentantenhaus werden. (AP Photo / J. Scott Applewhite / J. Scott Applewhite)

Er erhielt bei einer Abstimmung unter den Abgeordneten eine deutliche Mehrheit. Es gab keinen Gegenkandidaten. Jeffries wird damit voraussichtlich als erster Schwarzer das laut Verfassung dritthöchste Amt im Staat übernehmen. Der 56-Jährige steht für einen gemäßigten politischen Kurs. Der linke Flügel der Demokraten wirft ihm unter anderem vor, Präsident Trump und dessen Regierung nicht deutlich genug kritisiert zu haben.

Bei den US-Zwischenwahlen hatten die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit errungen. Das Repräsentantenhaus wählt den neuen Sprecher Anfang Januar - zum Beginn der neuen Legislaturperiode.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.