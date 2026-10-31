Anhänger sitzen bei einer Wahlkampfveranstaltung anläslich der Midterms in der Majestic Valley Arena in Kalispell; im Vordergrund steht US-Präsident Donald Trump zu sehen (14. Oktober 2026, Montana, USA) (ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

So lehnte ein Berufungsgericht etwa den Antrag der US-Regierung ab, bestimmte Briefwahlzettel für die Zwischenwahlen in Kalifornien auszusortieren. Das Justizministerium hatte vorgegeben, der Bundesstaat habe Stimmzettel an rund 20.000 Menschen geschickt, die möglicherweise keine US-Bürger seien. Außerdem untersagte das Gericht der Regierung von US-Präsident Trump, Wahlhelfern in diesem Zusammenhang mit Strafverfolgung zu drohen. Im Bundesstaat Alaska hingegen wurden straf- und zivilrechtliche Ermittlungen gegen die Demokraten verschärft, weil diese einen an sich aussichtslosen Kandidaten angeworben hätten, nur um dem republikanischen Senator zu schaden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.