Joshua Wong und seine Mitstreiterin Agnes Chow bei einer Demonstration in Hongkong im Sommer 2019 (picture alliance /AP Photo / Kin Cheung)

Er war im September schuldig gesprochen worden, mit ausländischen Kräften gegen die nationale Sicherheit konspiriert zu haben. Es ist bereits Wongs zweite Verurteilung nach dem von der Zentralregierung in Peking eingeführten sogenannten Staatssicherheitsgesetz. Ohne das neue Verfahren wäre er im Januar freigelassen worden.

Wong gehörte zu den bekanntesten Gesichtern der Demokratiebewegung in Hongkong. Nach den Massenprotesten gegen die Regierung im Jahr 2019 gingen die Behörden verstärkt gegen die Opposition vor. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen, regierungskritische Medien geschlossen und zivilgesellschaftliche Organisationen aufgelöst.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.