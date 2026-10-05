Sieht die Demokratie-Kampagne als Erfolg: Lydia Grün, die Präsidentin des Deutschen Musikrats (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)

Die Initiative für demokratische Werte, kulturelle Vielfalt und die Freiheit der Kunst ist am Tag der Deutschen Einheit zu Ende gegangen. Seit August beteiligten sich mehr als 100 Verbände und Kulturinstitutionen. Mit Plakaten, Postkarten, Videos und Aktionen in sozialen Medien warben sie für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gab es vor den Landtagswahlen auch konkrete Wahlaufrufe. Nach Angaben des Musikrats erreichte die Kampagne allein über soziale Medien mehr als eine Million Menschen. Musikratspräsidentin Lydia Grün sieht darin ein Zeichen für die verbindende Kraft der Musik. Gerade nach den Landtagswahlen dürfe das Engagement für Freiheit, Vielfalt und Demokratie nicht nachlassen.

Der Deutsche Musikrat ist der zentrale Dachverband des Musiklebens in Deutschland. Laut eigener Darstellung vertritt er die Interessen von rund 17 Millionen musizierenden Menschen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.