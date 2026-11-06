Gina Hinojosa in Austin nach ihrem Sieg bei der Gouverneurswahl in Texas am 5.11.2026. (AP Photo / Eric Gay / Eric Gay)

Die Demokratin sagte, ihre Regierung werde Gesetze erlassen, um die Bewohner und ihre Kommunen vor den negativen Auswirkungen solcher Zentren zu schützen. Bis dahin werde ein Bau neuer Anlagen nicht genehmigt. Hinojosa hatte mit ihrem Wahlsieg am Dienstag eine über 30 Jahre andauernde Regierungsphase der Republikaner in dem Bundesstaat beendet.

Texas ist ein bedeutender Standort von Rechenzentren in den USA. Auch bei den Wahlen siegreiche Demokraten anderer Bundesstaaten haben angekündigt, den Bau solcher Anlagen einzudämmen. Vor diesem Hintergrund waren gestern die US-Aktienkurse vieler Technologieunternehmen eingebrochen.

Kritiker der KI-Rechenzentren verweisen unter anderem auf deren hohen Strombedarf, der teils auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treibt. Hinzu kommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangels.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.