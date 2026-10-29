Demonstrierende fordern den Rücktritt des spanischen Verkehrsministers Puente in Madrid (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS / dpa)

Rund 1.500 Protestierende forderten mit Sprechchören und Schildern unter anderem den Rücktritt von Verkehrsminister Puente. In der Nähe des Transportministeriums kam es dabei auch zu Ausschreitungen, wie der Fernsehsender TVE berichtete. Die Polizei habe dabei auch Tränengas eingesetzt. Zu dem Protest aufgerufen hatten auch rechtsgerichtete Gruppen, in Spanien findet Ende November eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Derweil ging am Unglücksort in der Provinz Toledo südlich von Madrid die Suche nach möglichen weiteren Opfern auch in der Nacht weiter.

Gestern waren beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge mindestens 68 Menschen getötet worden. Ob menschliches Versagen als Ursache infrage kommt, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.