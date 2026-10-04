Stuttgart und Berlin

Demonstration gegen Aufrüstung und Krieg in Stuttgart (Jan-Philipp Strobel / dpa)

Unter dem Motto "Nein zur Hochrüstung, Wehrpflicht und Krieg!" hatten mehrere Aktionsbündnisse in beiden Städten dazu aufgerufen. Zu ihren Forderungen zählten unter anderem ein Stopp aller Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen und stattdessen höhere Ausgaben im Sozialbereich.

In Berlin schätzte die Polizei am Nachmittag die Zahl der Teilnehmer auf knapp 6.000. Die Organisatoren sprachen hingegen von mehr als 20.000 Demonstrierenden, die vom Brandenburger Tor aus durch die Innenstadt zogen. In Stuttgart versammelten sich laut den Veranstaltern rund 15.000 Menchen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.