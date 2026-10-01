Kurzvideo-Plattform

In einer Mitteilung heißt es, der Kanal biete unter anderem Debatten aus dem Plenarsaal und Einblicke in parlamentarische Abläufe an. Als Interessenvertretung aller Bürgerinnen und Bürger habe der Bundestag den Auftrag, die eigene Arbeit neutral und überparteilich zu vermitteln und zu erklären. Die hohe Anzahl an Tiktok-Nutzern mache die Plattform zu einem relevanten Kanal, um diesen Auftrag zu erfüllen.
Tiktok gehört zu den meistgenutzten Social-Media-Plattformen der Welt. In Deutschland zählt die App nach eigenen Angaben mehr als 27 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer. Sie wird vom chinesischen Konzern Bytedance betrieben und ist umstritten. Kritiker betonen, über ihren Algorithmus spiele die Plattform vor allem polarisierende politische Inhalte wie von AfD und Linkspartei aus. Zudem steht Tiktok in der Kritik, weil das Design der App Experten zufolge gerade jüngere Menschen süchtig machen könne.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.