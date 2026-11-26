Der Reiseveranstalter Dertour rechnet mit nur leichten Preissteigerungen. (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Für den Sommer erwarte man relativ moderate Steigerungen, sagte Unternehmenschef Raoul der Nachrichtenagentur Reuters. Für Reiseziele in Deutschland und Nordeuropa rechne das Unternehmen mit stabilen Preisen, in den Mittelmeerländern mit einer Verteuerung um circa drei Prozent und auf Fernstrecken um drei bis fünf Prozent. Seit der Corona-Pandemie habe es signifikante Preisanstiege gegeben. Nun sei ein Plateau erreicht. Raoul fügte hinzu, man merke, dass die Kunden das nicht mehr ganz akzeptierten.

Pauschalreisen verteuerten sich nach Daten des Statistischen Bundesamtes von 2021 bis 2025 um rund 30 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.