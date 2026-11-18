Auf deutschen Straßen fahren mehr E-LKW. (picture alliance / dpa / Focke Strangmann)

Rund 4.200 E-Lkw über 3,5 Tonnen wurden registriert, teilt das Statistische Bundesamt mit. Das sind knapp 40 Prozent mehr als 2024. Mit Blick auf alle neu angemeldeten Lkw hatten etwa 12 Prozent einen reinen Elektroantrieb. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit über dem EU-Durchschnitt. Spitzenreiter sind die Niederlande. Dort hatten E-Lkw einen Anteil von 46 Prozent an den Neuzulassungen.

Bei Sattelschleppern, also Lkw ohne feste Ladefläche, ist der Anteil mit Elektroantrieb generell niedriger. Hierzulande waren etwa 3 Prozent aller neu zugelassenen Sattelschlepper mit einem Elektromotor ausgestattet.

Die Bundesregierung hatte den Kauf von E-Lkw bis Anfang 2024 gefördert. Das Verkehrsministerium unterstützt seit Mai den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Lkw mit einer Milliarde Euro.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.