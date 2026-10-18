Grenzkontrollen

Die Zahl der illegalen Einreisen nach Bayern sind deutlich zurückgegangen (Archivbild). (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Die Bundespolizei registrierte eigenen Angaben zufolge im Freistaat etwa 6.150 unerlaubte Einreisen - ein Rückgang um fast 50 Prozent. In mehr als 420 Fällen wurden Menschen an der Grenze zurückgewiesen oder abgeschoben. Rechnet man diese Fälle heraus, konnten rund 5.730 Migranten bleiben, etwa um einen Asylantrag zu stellen.

In den vergangenen Jahren waren die Zahlen unerlaubter Einreisen nach Bayern deutlich zurückgegangen. Im Gesamtjahr 2023 waren es mehr als 34.000, zwei Jahre später noch gut 14.630.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.