Dies sei die Voraussetzung für neue Finanzhilfen des Westens, sagte Merz auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin. Er drängte vor allem auf zusätzliche Maßnahmen gegen die Korruption.
Zugleich würdigte der Kanzler die Dynamik der ukrainischen Wirtschaft trotz der russischen Angriffe. Die Wirtschaft sei seit 2023 kontinuierlich gewachsen. Auch der bilaterale Handel mit Deutschland steige auf mehr als zwölf Milliarden Euro in diesem Jahr, so Merz.
An dem Wirtschaftsforum nehmen mehr als 500 Vertreter von Wirtschaft, Politik und Institutionen teil. Geplant sind verschiedene Kooperationsvereinbarungen.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.