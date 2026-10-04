Wie die Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Palla, der Bild am Sonntag sagte, sollen dieselben Konditionen wie in den Sommerferien gelten. Das Angebot habe zwischen Juni und September für einen deutlichen Zuwachs gesorgt. Im Vergleich zum Vorjahr seien 100.000 Familien mehr mit der Bahn gefahren. Das deutschlandweit gültige Pauschalticket für Familien über eine Hin- und Rückfahrt kostete im Sommer 99,99 Euro inklusive ICE-Reservierung.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.