Verlegung des Bahnhofs Altona
Deutsche Bahn sperrt Hamburger Bahnstrecke 2027 und 2028 erneut

Die Deutsche Bahn plant in Hamburg weitere Sperrungen wegen der Verlegung des Bahnhofs Altona.

    Blick über Altona und die Bahngleise zum Bahnhof Altona (Luftaufnahme).
    Die Deutsche Bahn sperrt die Hamburger Bahnstrecke 2027 und 2028 erneut, weil der Bahnhof Altona verlegt wird (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christian Charisius)
    Die sogenannte Verbindungsbahn zwischen dem Bahnhof Altona und dem Hamburger Hauptbahnhof wird nächstes und übernächstes Jahr zeitweise gesperrt, wie der Konzern auf Anfrage mitteilte. Regional- und Fernverkehrszüge nutzen die Strecke. Zuerst hatte der NDR berichtet. 
    Züge aus Schleswig-Holstein enden während der Bauarbeiten vorzeitig in Pinneberg. Fahrgäste müssen anschließend mit der S-Bahn weiter nach Hamburg fahren. Schon diesen Sommer kam es zu solchen Einschränkungen. 
    Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.