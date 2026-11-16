Verlegung des Bahnhofs Altona

Die sogenannte Verbindungsbahn zwischen dem Bahnhof Altona und dem Hamburger Hauptbahnhof wird nächstes und übernächstes Jahr zeitweise gesperrt, wie der Konzern auf Anfrage mitteilte. Regional- und Fernverkehrszüge nutzen die Strecke. Zuerst hatte der NDR berichtet.
Züge aus Schleswig-Holstein enden während der Bauarbeiten vorzeitig in Pinneberg. Fahrgäste müssen anschließend mit der S-Bahn weiter nach Hamburg fahren. Schon diesen Sommer kam es zu solchen Einschränkungen.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.