Marodes Schienennetz

In den kommenden Jahren sollen weniger Strecken saniert werden, als ursprünglich geplant. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt)

Die übrigen Sanierungen folgten später. Wie es weiter hieß, sollen die notwendigen Umleitungen künftig besser organisiert werden. Der Bauablauf werde mit weiteren Baustellen im Schienennetz genauer abgestimmt. Ab heute Abend sperrt die Bahn zwei stark befahrene Strecken zwischen Oberhausen, Duisburg und Essen für den Fern- und Regionalverkehr für drei Wochen. Auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin fahren in den nächsten 14 Monaten wegen Sanierungsarbeiten keine Züge mehr. Fahrgäste brauchen aufgrund der Umleitungen rund 80 Minuten länger.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.