Bundesweite Regel

Fotomontage: Seit einem Monat gilt in deutschen Bahnhöfen ein Alkoholverbot. (picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann (Fotomontage))

Sicherheitsmitarbeiter hätten bereits mehr als 15.000 Menschen angesprochen, die mit Alkohol an Bahnhöfen unterwegs gewesen seien, sagte eine Sprecherin den Funke-Medien. In den allermeisten Fällen hätten sich die Betroffenen einsichtig gezeigt, nur vereinzelt habe es Hausverweise gegeben. Das Verbot führe zu weniger Müll, weniger Konflikten und einem angenehmeren Umfeld für Reisende und Beschäftigte.

Seit dem 15. Oktober ist es in ganz Deutschland untersagt, in Bahnhofshallen oder auf Bahnsteigen außerhalb der Gastronomie alkoholhaltige Getränke zu konsumieren.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.