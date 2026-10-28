Quartalsergebnisse

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main (Archivbild). (dpa)

Deutschlands größtes Geldinstitut steigerte seinen Vorsteuergewinn um acht Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war erneut das Investmentbanking. Auch der Chemiekonzern BASF hat im Zeitraum Juli bis September sein bereinigtes operatives Ergebnis um 15 Prozent unerwartet deutlich erhöht. Die Jahresprognose wurde angehoben.

Der Stuttgarter Automobilhersteller Mercedes-Benz verdiente zwar mit 1,5 Milliarden Euro mehr als im Vorjahresquartal. Umsatz und Absatz gingen aber zurück, vor allem wegen der schwächeren Nachfrage in China.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.